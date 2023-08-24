В Emirates рассказали, будут ли отменять рейсы в Россию из-за атак БПЛА Emirates опровергла слухи о приостановке рейсов в Россию из-за атак БПЛА

Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представитель авиакомпании Emirates в беседе с ТАСС опроверг слухи об отмене рейсов из России и обратно. По его словам, сейчас все полеты производятся в штатном режиме. Ранее о возможной приостановке рейсов из-за участившихся атак беспилотников на Москву сообщил Telegram-канал «Дубай Петрович» со ссылкой на источники.

Emirates не планирует приостанавливать полеты в Россию и из России. Рейсы в настоящее время выполняются в штатном режиме, — заявили в авиакомпании.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ в ночь на 23 августа атаковали Москву тремя беспилотниками. Два из них были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий дрон был подавлен силами РЭБ. После этого он потерял управление и столкнулся со строящимся зданием на территории столичного комплекса «Москва-Сити».

Аэропорты Москвы приостанавливали свою работу, позднее они возобновили прием и отправление рейсов в штатном режиме.

Обломки сбитого системами ПВО украинского беспилотника упали на улицу в микрорайоне Старбеево в подмосковных Химках. Поврежденной оказалась стена магазина — в ней обнаружили дыру размером с футбольный мяч. Также к последствиям падения обломков БПЛА можно отнести выбитые стекла в жилом доме на улице 9 Мая в Химках.