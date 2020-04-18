В эквадорской тюрьме скончался заключённый с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/4f67fcde-8141-11ea-8d98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juan Diego Montenegro/dpa/Global Look Press

В тюрьме в столице Эквадора Кито умер заключённый, ранее госпитализированный с коронавирусом.

Об этом сообщает Комплексная служба по работе с лицами, лишёнными свободы, и несовершеннолетними правонарушителями (SNAI). По её данным, скончавшийся ранее был сотрудником пенитенциарных учреждений. 7 апреля его перевели из исправительного учреждения в больницу имени генерала Пабло Артуро Суареса.

Сегодня в 7:00 медицинский пункт подтвердил его кончину, — сообщили в службе, уточнив, что заключённый умер от вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

На данный момент в Эквадоре выявлено 8450 случаев коронавируса, жертвой заболевания стал 421 человек, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Instagram-знаменитость Сахар Табар, известная как «иранская Анджелина Джоли», заразилась коронавирусом в тюрьме, где она отбывает наказание за богохульство.