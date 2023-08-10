В Эквадоре застрелили кандидата в президенты: что произошло, жив ли убийца

Фото: IMAGO/Daniel Molineros/Global Look Press

Фернандо Вильявисенсьо

В Эквадоре убили кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо после предвыборной встречи. Эту информацию подтвердил глава государства Гильермо Лассо. Что известно об инциденте и сколько человек пострадало?

Что известно о Фернандо Вильявисенсьо

Его предвыборная кампания была сосредоточена на борьбе с коррупцией. До начала политической карьеры политик работал журналистом. По информации агентства EFE, Вильявисенсьо за несколько дней до убийства рассказал, что ему неоднократно угрожали смертью, в том числе лидеры мексиканского картеля Синалоа, одной из множества международных организованных преступных группировок, которые сейчас открыто действуют в Эквадоре. Согласно данным предвыборного июльского опроса, он мог бы получить 13,2% голосов избирателей.

Как произошло убийство кандидата в президенты Эквадора

Вильявисенсьо был убит несколькими выстрелами в голову возле средней школы в городе Кито после разговора с молодыми сторонниками, когда подходил к машине. Источники газеты El Universo рассказали, что офисы политика подверглись вооруженным нападениям после случившегося. В результате стрельбы пострадали девять человек.

Телеканал Ecuavisa сообщил, что недалеко от места убийства сотрудники полиции обнаружили и обезвредили взрывное устройство. Отмечается, что правоохранительные органы ведут поиски похожих устройств в окрестностях города. После случившегося пять из семи кандидатов заявили о приостановке своих кампаний.

Удалось ли задержать стрелка

Генеральная прокуратура Эквадора сообщила, что подозреваемого в убийстве Вильявисенсьо застрелили при задержании. Пока о нем ничего не известно.

«Подозреваемый, получивший ранение в ходе перестрелки с сотрудниками службы безопасности, был задержан и с тяжелыми ранениями доставлен в Unidad de Flagrancia. Скорая помощь из пожарной службы подтвердила его смерть», — сообщило ведомство в социальных сетях.

Убийство в Эквадоре мэра города Манта

23 июля президент Эквадора Гильермо Лассо в своих социальных сетях сообщил, что мэр города Манта Агустин Интриаго был убит в результате нападения.

«Печальные новости для страны: Агустин Интриаго, мэр Манты, погиб в результате нападения. Соболезнуем родным мэра и второй жертвы, которая сопровождала его в этот момент», — написал он в соцсетях.

По данным местного издания El Universo, преступники подъехали к политику на автомобиле, затем из него вышел вооруженный человек и расстрелял мэра и стоявшую рядом девушку. Спасти их не удалось. Позднее генеральная прокуратура страны сообщила, что был задержан первый подозреваемый.

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