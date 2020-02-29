https://static.news.ru/photo/d2e03ef2-5b0b-11ea-9fc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Reinhard Kaufhold/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Власти Эквадора подтвердили первый случай заражения коронавирусом на территории страны.

Несмотря на принятые меры, как и в других 54 странах, вирус попал и к нам в страну. Вынуждены сообщить о первом подтверждённом случае, - цитирует ТАСС министра здравоохранения Эквадора Каталину Андрамуньо Себайос.

Ранее NEWS.ru писал, что вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 29 февраля, во всём мире заболели 85 182 человека — большая часть в Китае, умерли 2920 человек, вылечились 39 485.

Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска распространения коронавируса во всём мире на «очень высокую». Представители организации также рассказали журналистам, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от COVID-19.