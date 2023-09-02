В Эквадоре заключенные освободили взятых в заложники охранников

Фото: Nayra Halm/Keystone Press Agency/Global Look Press

Охранники и полицейские, которых удерживали в заложниках в нескольких тюрьмах Эквадора, были успешно освобождены, передает РИА Новости со ссылкой на представителя национальной пенитенциарной службы. В общей сложности в безопасности оказались 57 человек.

Пятьдесят надзирателей и семеро полицейских, которые удерживались в шести тюрьмах, уже освобождены. Они прошли медосмотр, чувствуют себя хорошо, — заявил представитель.

Заключенные удерживали охранников с четверга. По предварительной информации, таким образом криминальные группировки отреагировали на проведенные в тюрьмах обыски, направленные на изъятие запрещенных предметов из оборота среди заключенных.

Ранее стало известно, что в Омске судимый за изнасилование и убийство заключенный взял в заложники медсестру и изнасиловал ее на рабочем месте. Инцидент произошел в лечебно-исправительной колонии № 2 на улице Поселковой. Вечером 3 августа 36-летний заключенный, отбывающий 18 лет за тяжкие преступления, сказал охраннику, что ему плохо, и попросился в медицинскую часть.

Как только осужденный оказался в кабинете один на один с 26-летней медсестрой, он закрыл за собой дверь изнутри и, угрожая девушке лезвием от канцелярского ножа, изнасиловал ее. После этого мужчина спокойно открыл дверь и впустил сотрудников. В отношении него возбудили дело об изнасиловании и о захвате заложника, ему грозит до 25 лет лишения свободы.