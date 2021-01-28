В Эквадоре врачи ввели десятки тысяч доз фейковой вакцины

https://static.news.ru/photo/1b44dd04-61d4-11eb-ab75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Эквадоре сотрудников клиники альтернативной медицины подозревают в том, что они ввели своим пациентам несколько десятков тысяч доз поддельной вакцины от коронавируса.

Как сообщает издание El Comercio, врачи клиники предлагали клиентам курс некой вакцины, которая, по их словам, должна была защитить от заражения COVID-19. Всего необходимо было сделать курс из трёх уколов. Инъекция вещества, которое пока не удалось идентифицировать, обходилась страждущим в 15 долларов.

Предполагается, что сотрудники клиники сумели реализовать порядка 70 тысяч доз средства.

При этом владельцы медицинского учреждения утверждают, что всего лишь продавали сыворотку и витамины для поддержания иммунитета. Глава лечебного заведения заверяет, что с помощью витаминов они вылечили около 20 тысяч человек.

Ранее NEWS.ru сообщил о том, что экспортные поставки вакцин от коронавируса в Великобританию может заблокировать Евросоюз. Причиной этого является дефицит препаратов.