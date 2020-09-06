В Эквадоре студентку ограбили во время онлайн-урока

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Грабители ворвались в дом к студентке в городе Амбато в Эквадоре. Это произошло во время дистанционного урока в Zoom.

По данным LADbible, это произошло 4 сентября. Несмотря на то, что звук у девушки в этот момент был выключен, другие студенты заметили, что неизвестные входят в комнату их сокурсницы и начинают угрожать ей.

Другие участники урока сообщили о происходящем учителю и позвонили в полицию. К этому моменту грабители уже успели забрать у девушки ноутбук. Всего в ограблении участвовали четыре человека. Их уже задержала полиция.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на одну из камер наружного наблюдения в Санкт-Петербурге удалось зафиксировать, как неизвестный отобрал у девушки мобильный телефон.