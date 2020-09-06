В Эквадоре студентку ограбили во время онлайн-урока

Грабители ворвались в дом к студентке в городе Амбато в Эквадоре. Это произошло во время дистанционного урока в Zoom.
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Другие участники урока сообщили о происходящем учителю и позвонили в полицию. К этому моменту грабители уже успели забрать у девушки ноутбук. Всего в ограблении участвовали четыре человека. Их уже задержала полиция.
Ранее NEWS.ru писал о том, что на одну из камер наружного наблюдения в Санкт-Петербурге удалось зафиксировать, как неизвестный отобрал у девушки мобильный телефон.
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