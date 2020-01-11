Вулкан Ла-Кумбре проснулся в Эквадоре, сообщило руководство национального парка Галапагос.
По их данным, активность была зафиксирована около 18:15 (02:15 мск).
Последнее извержение вулкана, высота которого составляет почти 1,5 тысячи метров, произошло летом 2018 года.
Ранее NEWS.ru писал, что до 18 человек возросло число жертв извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии после того, как в австралийском госпитале скончался один из пострадавших.
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