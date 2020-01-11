Фото: Manfred Dietsch / CHROMORANGE/Global Look Press

Правительство США предложило КНДР продолжить переговоры по улучшению двусторонних отношений в Стокгольме. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

Правительство США предложило КНДР продолжить переговоры по улучшению двусторонних отношений в Стокгольме. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайена....