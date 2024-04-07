В Эквадоре оправдались за штурм посольства Мексики МИД Эквадора: штурм посольства Мексики вызван риском побега экс-вице-президента

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Эквадорские полицейские и силовики провели штурм посольства Мексики в Кито в связи с опасениями, что находившийся там бывший вице-президент Хорхе Гласа мог сбежать из страны, заявила глава МИД Эквадора Габриэла Соммерфелд, передает ТАСС. Известно, что Хорхе Гласа получил от Мексики политическое убежище, он находился в здании дипломатической миссии страны. Он обвиняется в коррупции и уже отбывал за это наказание. Власти Эквадора требовали выдать политика, однако мексиканская сторона отказалась это сделать. После этого полиция республики провела силовую операцию.

Существовал реальный риск бегства гражданина, разыскиваемого органами правосудия, — заявила она.

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о разрыве дипломатических отношений с Эквадором в связи со штурмом посольства. Он назвал произошедшее вопиющим нарушением установленных международных норм и суверенитета Мексики.

Также глава МИД Мексики Алисия Барсена заявила, что при штурме посольства пострадало несколько дипломатов. Министр объявила, что все сотрудники дипломатической миссии покинут территорию Эквадора.