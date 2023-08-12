В Эквадоре обстреляли кандидата в депутаты от оппозиции Ecuavisa: неизвестный обстрелял кандидата в депутаты ассамблеи Эквадора

Фото: IMAGO/Daniel Molineros/Global Look Press

Левый оппозиционный политик Эстефани Лукас Пуэнте подверглась нападению в Эквадоре, ее автомобиль обстреляли в центре города Кеведо, сообщает телеканал Ecuavisa. В результате происшествия никто не пострадал. Известно, что Пуэнте баллотируется на пост депутата Национальной ассамблеи страны.

Альтернативный кандидат в Национальную ассамблею от альянса Claro que se puede Эстефани Лукас подверглась нападению в городе Кеведо, провинция Лос-Риос. Насильственный акт произошел <...> когда Лукас ехала в машине возле клуба Lions, в центре города, в машине со своим отцом и сотрудником компании, — говорится в сообщении телеканала.

По данным СМИ, неизвестный приблизился к автомобилю политика и ударил в стекло предметом, похожим на огнестрельное оружие, требуя остановиться. После того как машина с Пуэнте стала ускоряться, нападавший выстрелил в автомобиль со стороны водительского сиденья. Сообщается, что полиции не удалось обнаружить внутри авто никаких «баллистических следов».

10 августа во время предвыборного митинга был убит кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Политику трижды выстрелили в голову. После этого действующий президент Эквадора Гильермо Лассо подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в стране на 60 дней. В рамках него предусматривается мобилизация вооруженных сил на всей территории страны. Глава государства также объявил трехдневный национальный траур и назвал произошедшее политическим преступлением.