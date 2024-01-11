В Эквадоре бандиты удерживают в заложниках в тюрьмах 178 служащих

Фото: IMAGO/Global Look Press

В Эквадоре 158 охранников и 20 административных сотрудников находятся в заложниках у заключенных в результате массовых беспорядков в исправительных учреждениях, сообщила Национальная служба комплексной помощи взрослым лишенным свободы и несовершеннолетним правонарушителям SNAI в соцсети Twitter (X). По ее данным, заложников держат в общей сложности в семи тюрьмах страны.

В связи с нарушениями работы и инцидентами в пенитенциарной системе в настоящее время продолжаются операции и задействованы протоколы по освобождению 158 сотрудников служб тюремной безопасности, а также 20 административных сотрудников, которые содержатся в тюрьмах Эль-Оро № 1, Котопахи № 1, Лоха № 1, Асуай № 1, Тунгурауа № 1, Каньяр № 2 и Эсмеральдас № 2, — говорится в сообщении.

Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране режим «внутреннего вооруженного конфликта». По словам главы государства, это решение принято на фоне обострения ситуации в сфере безопасности. Перед этим Нобоа установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации. Причиной стала серия бунтов в тюрьмах, а также побег лидера крупнейшей банды.

Накануне газета La Nacion сообщила, что телеканал Ecuavisa и журнал Vistazo эвакуировали своих сотрудников, после того как бандиты в прямом эфире взяли в заложники ведущих TC Televisión. Инцидент произошел 9 января в городе Гуаякиль.