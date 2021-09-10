В Египте заразившихся коронавирусом туристов вылечат бесплатно

Туристов, заразившихся коронавирусом во время отдыха на египетских курортах, будут лечить бесплатно. Расходы возьмут на себя отели и Минздрав страны. Об этом заявил министр туризма и древностей Халед аль-Анани, сообщает «Интерфакс».

По его словам, если турист заболеет в лёгкой форме, то отель выделит специальное помещение для его лечения, а также тех, кто приехал вместе с ним, если у них будут выявлены симптомы заражения. При этом гостиница должна будет известить о заболевшем путешественнике Минздрав и Минтуризма Египта.

В случае если болезнь будет протекать в тяжёлой форме и туристу потребуется госпитализация, его поместят в больницу. Там лечение будет осуществляться за счёт Минздрава.

Министр напомнил , что для въезда в Египет необходим сертификат о прохождении вакцинации от COVID. Турист может быть привит как одобренными ВОЗ препаратами, так и российской вакциной «Спутник V». От непривитых туристов требуется предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прилёта в страну. При его отсутствии тестирование можно пройти прямо в аэропорту.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» открыл продажу билетов на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх. С 1 октября полёты будут ежедневными — по одному рейсу в каждый город из Москвы. В Ростуризме надеются, что будут возобновлены и чартерные рейсы в страну.