В Египте задержали шеф-повара отеля, где отравились туристы из России

Правоохранители задержали шеф-повара и помощника директора отеля в Хургаде, где отправились российские туристы. В настоящее время Генеральная прокуратура Египта ведёт расследование инцидента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

По данным Генпрокуратуры, в результате инцидента были госпитализированы 29 туристов из РФ, 14 из Эстонии и четверо из Чехии. Эксперты взяли образцы пищи и напитков с кухни отеля и из холодильников. Опрошены наблюдавшие за госпитализированными врачи, сами отравившиеся туристы и постояльцы отеля, которые не отравились, несмотря на то что за ужином все употребляли одни и те же продукты.

Допрошенные Генпрокуратурой шеф-повар, помощник директора отеля по еде и напиткам, ответственный за качество в отеле, отрицают обвинения в свой адрес, вследствие этого ГП задержала их и поручила полиции провести проверку, — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Также сообщалось, что отель был закрыт по решению Минтуризма в связи с наличием угрозы здоровью гостей, а также из-за несоблюдения мер по борьбе с коронавирусом.

Об отравлении российских туристов в отеле Египта в субботу, 30 октября, сообщил житель Татарстана, у которого на отдыхе в этом месте оказалась семья. Всего пострадали порядка 40 человек, в том числе дети в возрасте от двух лет. Все имели схожие симптомы: температура, тошнота, диарея.

Очевидцы сообщали, что возможной причиной отравления могла стать водопроводная вода. По словам одной из туристок, незадолго до госпитализации она умывалась и полоскала рот водопроводной водой.