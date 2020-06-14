В Египте вынесли смертный приговор по делу о покушении на генерала полиции

https://static.news.ru/photo/2e093354-ae3d-11ea-b7fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Amanda Mustard/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Уголовный суд Каира приговорил к смертной казни трёх обвиняемых по делу о покушении на генерала полиции в городе Александрия. Ещё восьмерым дали пожизненные сроки заключения, причём шести из них — заочно, так как они находятся в бегах.

О приговоре сообщает новостной портал «Аль- Ватан». Речь идёт о событиях 24 марта 2018 года. На пути следования кортежа главы местного управления безопасности была подорвана самодельная бомба. Сам он не пострадал. Жертвами атаки стали двое стражей порядка, в том числе сержант полиции, находившийся за рулем автомобиля сопровождения. Пять человек, из них двое — сотрудники МВД, получили ранения.

Позднее в ведомстве заявляли о ликвидации шестерых причастных к случившемуся членов терроиристической организации. За последние годы судебные органы Египта вынесли десятки смертных приговоров в отношении террористов.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сингапуре смертный приговор вынесли по звонку в Zoom. Согласно судебным документам, в 2011 году гражданин Малайзии Пунитхан Генасан стал участником героиновой сделки. Адвокат осуждённого Питер Фернандо заявил, что его клиент намерен обжаловать приговор.