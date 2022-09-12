В Эдинбурге началась церемония прощания с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает Daily Mail. Гроб пронесли по улицам столицы Шотландии в собор святого Эгидия, где пройдет молебен.



По данным газеты, за машиной с гробом Елизаветы в процессии шли её четверо детей, включая нового британского короля Карла III, который до официального вступления в должность был принцем Чарльзом.