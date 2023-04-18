В ЕЦБ предупредили о росте инфляции из-за противостояния США и Китая Глава ЕЦБ Лагард: противостояние США и КНР может привести к росту инфляции на 5%

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Геополитическое противостояние США и Китая способно привести к росту инфляции на 5% и поставить под угрозу ведущие позиции доллара и евро. Такое мнение высказала глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард, ее слова приводит РИА Новости. При этом она отметила, что ряд стран может уменьшить свою зависимость от американской валюты.

После пандемии.., внезапного ускорения инфляции, а также растущего соперничества между США и Китаем тектонические плиты геополитики смещаются все быстрее... Если глобальные производственно-сбытовые цепи будут фрагментироваться по геополитическим причинам, то рост мирового уровня потребительских цен может составить от 5% в краткосрочной перспективе до 1% в долгосрочной, — сказала Лагард.

Она отметила, что нарушение глобальных цепочек поставит под удар «важнейшие сектора», поскольку США полностью зависят от импорта 14 важнейших минералов, а Европа получает от Китая 98% редкоземельных металлов.

Лагард также подчеркнула, что ряд государств могут уменьшить зависимость от доллара и евро, поскольку развивающиеся страны преимущественно торгуют с Китаем и склонны увеличивать свои финансовые резервы в юанях.

Ранее в Росконгрессе сообщили, что валюта, способная конкурировать с долларом и евро, может появиться не раньше 2035–2040 годов. По прогнозу экспертов, на указанную роль будут претендовать, в первую очередь, азиатские валюты.