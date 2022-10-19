В Джакарте обрушился купол Большой мечети В Джакарте из-за пожара обрушился купол Большой мечети исламского центра

Фото: Соцсети

В Джакарте обрушился купол Большой мечети исламского центра, сообщает ANTARA. По данным агентства, стены здания не выдержали тяжесть купола из-за пожара. На месте работают спасатели. По информации экстренных служб, пожар произошел в результате ремонта крыши мечети.

Пожар произошел, когда рабочие, ремонтировавшие крышу мечети, подожгли водонепроницаемое покрытие и искры попали в легковоспламеняющиеся материалы, — говорится в публикации.

26 июня в историческом районе Санкт-Петербурга Осиновая роща произошел пожар в церкви Василия Великого. Пострадавших в результате происшествия не зафиксировали. Пожар начался с кровли здания. В тушении пожара были задействованы 30 человек и шесть единиц техники. По словам очевидцев, вместе со спасателями в борьбе с огнем принимали участие и прихожане.

До этого сообщалось, что в ДНР загорелся Всехсвятский скит Свято-Успенской Святогорской лавры. Причиной пожара стали боевые действия. Сведений о погибших или пострадавших не поступало. Всего в Святогорской лавре шесть скитов. Они из них полностью деревянный, он построен из сосновых бревен в традициях русского зодчества XVI–XVII веков.