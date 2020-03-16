Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести режим чрезвычайной ситуации в Черновицкой и Житомирской областях с 17 марта.
В областях, где были подтверждены случаи коронавирусной болезни, а именно в Черновицкой и Житомирской, ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта, — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в Facebook.
Сославшись на опыт Китая, он подчеркнул, что только такие непопулярные и жёсткие решения помогут преодолеть распространение вируса и спасти жизни людей.
Как писал NEWS.ru, метро закроется во всех украинских городах с 12:00 18 марта. Также в пределах города такси и маршрутные такси смогут перевозить до 10 человек, а троллейбусы и трамваи — до 20 человек. Кроме того, Зеленский рекомендовал всем гражданам оставаться дома и выходить на улицу только для покупки еды и лекарств. В столице Украины также ограничат работу заведений общественного питания и закроют торгово-развлекательные центры, при этом потребителей продолжат обслуживать аптеки и продуктовые магазины.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен