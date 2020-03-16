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Учёные из Королевского колледжа Лондона назвали последствия изоляции человека от общества на короткий промежуток времени. Также они назвали меры, необходимые для минимизации этих последствий.

Чем дольше продолжается карантин, чем сильнее страх перед инфекцией, чем выраженнее чувство тоски, скуки, безысходности, полной неопределённости будущего и отсутствия контроля над ситуацией, тем выше уровень стресса и хуже психологическое...