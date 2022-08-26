«В два смычка»: Гоблин о названии возможной операции США на Украине Блогер Пучков придумал похабное название возможной операции США по поддержке Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Пучков / Гоблин

Администрация президента США планирует объединить все проекты по поддержке Украины в миссию, которую собираются назвать по аналогии с операциями «Решительная поддержка» в Афганистане и «Орлиный коготь» в Иране. Этот шаг означает, что США собираются планомерно и настойчиво добиваться своих целей в регионе, считает публицист Дмитрий «Гоблин» Пучков. По словам блогера, ему на ум приходит только похабное название такой операции — «В два смычка», пишет «Слово и Дело».

Ассоциации только похабные. На ум кроме «В два смычка» ничего не идет, — предложил свое название Гоблин.

Пучков также отметил, что США, благодаря помощи Украине, «пилят» деньги с помощью госзакупок у военно-промышленного комплекса и «разворовывают, как они это делали в Афганистане».

Надеяться на то, что США внезапно оставят свои интересы на Украине не стоит, считает блогер. Поэтому, по его словам, необходимо постепенно и настойчиво добиваться своих целей, а не действовать в привычном России авральном режиме.

Тут никаких действий, кроме жесточайшей ответной битвы, быть не может. Только наступать. Тогда будет успех, — заявил эксперт.

Политический аналитик Александр Асафов ранее заявил, что США пытаются решить проблемы собственного военно-промышленного комплекса (ВПК) с помощью поставок вооружения на Украину. Америка собирается предоставить украинскому государству военную помощь на $2,98 млрд. Эксперт считает, что такие меры позволяют США реализовать гигантский военный бюджет и влить средства в экономику страны.