В ДТП на юге Мексики погибли 17 человек

Фото: Guardia Nacional Carreteras

В ДТП с автобусом, который перевозил мигрантов на юге Мексики, погибли 17 человек, сообщила служба гражданской защиты штата Оахака в своем Twitter (Х). Отмечается, что большинство из погибших — граждане Венесуэлы, однако среди пассажиров автобуса находились также граждане Гаити, а число пострадавших составило 27 человек.

На 88-м километре шоссе Оахака — Куакнопалан перевернулся автобус с 55 мигрантами, большинство из которых были гражданами Венесуэлы. Предварительно сообщается, что в результате аварии погибли 17 человек, многочисленные пострадавшие были госпитализированы, — говорится в сообщении.

Ранее автобус, перевозивший детскую спортивную команду, попал в ДТП с участием двух автомобилей на одной из трасс Краснодарского края. По данным регионального управления МВД России, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек. Он управлял автомобилем Lada Priora.

11 сентября стало известно, что трое детей и девять взрослых ранее получили травмы в результате ДТП на трассе М-4 «Дон». Десять пострадавших доставлены в больницу. Авария произошла в ночь на 11 сентября на Кубани в Динском районе. На 22-м км трассы столкнулись пассажирская «Газель» и грузовой автомобиль.

До этого сообщалось об аварии с участием большегруза и четырех легковых автомобилей у контрольно-пропускного пункта при въезде в Карелию. Инцидент произошел на трассе «Сортавала». Погибли два человека.