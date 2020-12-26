СМИ: 26 человек пострадали в ДТП с автобусом на Кубе

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В окрестностях населённого пункта Контрамаэстре провинции Сантьяго-де-Куба перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП по меньшей мере 26 человек получили травмы.

Причиной падения автобуса в кювет стали технические неисправности в рулевом управлении. Все пострадавшие получают медицинскую помощь в местных больницах, погибших нет, сообщает газета Granma.

На место происшествия прибыли председатель муниципального совета обороны Контрамаэстре Хосе Анхель Лабрада Кастильо и мэр муниципальной единицы Владимир Диас Мора, чтобы проследить за эвакуацией пострадавших.

Ранее NEWS.ru писал, что сын американского миллиардера, основателя и сопредседателя одного из крупнейших в мире хедж-фондов Bridgewater Associates Рэя Далио стал жертвой ДТП. Инцидент произошёл в Гринвиче, штат Коннектикут, вечером 17 декабря. 42-летний Девон Далио выехал на тротуар и врезался в витрину местного торгового центра. В результате аварии его Audi охватил огонь, и мужчина погиб.