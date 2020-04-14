В Донецкой области при взрыве миномёта погиб украинский военный

https://static.news.ru/photo/bdc92300-7e72-11ea-bebe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Украинский военный погиб на полигоне во время стрельб в Донецкой области, ещё восемь получили ранения. Причиной стал взрыв миномёта.

Как сообщили в Генпрокуратуре Украины, инцидент произошёл во время проведения плановых учебных стрельб на полигоне в Донецкой области.

Произошел взрыв миномета. В результате погиб 24-летний старший солдат роты специального назначения отряда специальных операций, — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что все восемь пострадавших госпитализированы, им оказывается неотложная медицинская помощь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 7 марта власти ДНР сообщили о нарушении перемирия в Донецке и Горловке. Силовики обстреляли позиции ополченцев из миномётов.