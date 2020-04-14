В Донецкой области при взрыве миномёта погиб украинский военный

Украинский военный погиб на полигоне во время стрельб в Донецкой области, ещё восемь получили ранения. Причиной стал взрыв миномёта.
Как сообщили в Генпрокуратуре Украины, инцидент произошёл во время проведения плановых учебных стрельб на полигоне в Донецкой области.
Произошел взрыв миномета. В результате погиб 24-летний старший солдат роты специального назначения отряда специальных операций, —
цитируетсообщение РИА Новости.
Отмечается, что все восемь пострадавших госпитализированы, им оказывается неотложная медицинская помощь.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 7 марта власти ДНР сообщили о нарушении перемирия в Донецке и Горловке. Силовики обстреляли позиции ополченцев из миномётов.
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