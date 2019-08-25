https://static.news.ru/photo/16e7b8f6-c74f-11e9-812a-fa163e074e61_660.jpg Фото: dan-news.info

Памятник Александру Пушкину, напечатанный на 3D-принтере, торжественно открыли в Будённовском районе Донецка. Скульптуру русскому поэту установили возле дворца культуры по случаю 150-летия со дня основания города.

Наши мечты, идеи воплотились благодаря неравнодушным людям. Этот памятник в полной мере можно назвать народным, потому что здесь нет ни копейки бюджетных средств, — отметил глава администрации района города Владимир Гетов.

Он также добавил, что в дальнейших планах — благоустроить сквер, где установлена 3D-модель, в стиле XVIII века, сообщает Донецкое агентство новостей. Стоявший ранее на этом месте монумент Пушкину демонтировали несколько дней назад в связи с аварийным состоянием.

Ранее News.ru писал, что памятник Юрию Гагарину установили в израильском городе Нетания. Монумент появился у здания местного планетария. Герой Советского Союза изображён в специальном шлеме. Скульптура выполнена из бронзы. На церемонии присутствовали около 200 человек, включая делегацию из России.