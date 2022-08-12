В Донецке более 100 шахтеров выбрались из обесточенной шахты

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Более 100 шахтеров эвакуировали с обесточенной шахты имени А. Ф. Засядько в Донецке, в которой они были заблокированы с утра после обстрелов. Горняков подняли на поверхность, пострадавших нет, сообщает Telegram-канал Министерства угля и энергетики ДНР.

В 8:32 в очередной раз была обесточена шахта имени Засядько. В этот момент под землей находились 109 горняков. <...> В 13:00 всех шахтеров подняли на поверхность. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что при обстреле шахты в Макеевке под Донецком со стороны ВСУ получили ранения два человека. Им оперативно оказали необходимую медицинскую помощь, опасности для жизни нет.

О том, что после обстрела ВСУ снова оказалась обесточенной шахта имени Засядько, сообщал ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин. По его словам, под землей оказались 109 горняков.

Накануне правительство ДНР уже заявляло, что в результате атаки украинских военных на Донецк в шахте имени Засядько пропало электричество. Тогда 30 горняков, находящихся под землей, были эвакуированы спасателями.