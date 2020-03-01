https://static.news.ru/photo/043bf922-5bda-11ea-84a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Как минимум у одного человека в Доминиканской Республике диагностирован коронавирус.

Инфицированным является гражданин Италии, в страну он прибыл без симптомов заражения. В настоящий момент мужчина находится в военном госпитале Рамон де Лара, расположенном на востоке республики. Туда же госпитализировали ещё одного иностранца — гражданина Франции — с подозрением на коронавирусную инфекцию, передаёт газета Listin Diario.

Кроме того, на карантине находятся по меньшей мере 27 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 29 февраля, во всём мире заболели 86 983 человека — большая часть в Китае, умерли 2978 человек, вылечились 42 139.

Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска распространения коронавируса во всём мире на «очень высокую». Представители организации также рассказали журналистам, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от COVID-19.