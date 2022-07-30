В Доминикане гражданку Украины обвинили в организации пыток

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В Доминиканской республике суд рассматривает дело гражданки Украины Натальи Касьяновой, обвиняемой в организации пыток ее бывшего возлюбленного Мигеля Линареса, сообщает издание Caribe. У нее было двое сообщников, один из которых задержан.

Согласно материалам дела, Касьянова пригласила Линареса на встречу, чтобы обсудить отношения, которые мужчина решил разорвать из-за физического и психологического насилия со стороны обвиняемой. Нанятые украинкой подельники схватили его, удерживали связанным в течение дня, избивали до потери сознания, а затем бросили на обочине дороги.

Украинку и одного из ее сообщников задержали. Второй находится в розыске. Судебное заседание по делу Касьяновой было перенесено с 29 июля на 6 августа, поскольку ее защита потребовала предоставить переводчика с испанского на украинский язык.

Ранее стало известно, что на Гаити был похищен советник доминиканского посольства в Порт-о-Пренсе Гильен Татис. Посольство Доминиканы инициировало расследование и потребовало освобождения похищенного дипломата. В посольстве похищенный занимает должность советника по вопросам сельского хозяйства.