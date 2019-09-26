https://static.news.ru/photo/e07771e4-e053-11e9-8f92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gong Lei/Xinhua/Global Look Press

Китайская полиция провела обыски в жилище бывшего китайского мэра Чжан Ци и обнаружила 13,5 тонны золота в виде слитков. Они хранились в потайном подвале, который экс-чиновник оборудовал прямо в своём доме.

Мужчина долгое время был градоначальником Гуанчжоу. Также при обыске правоохранители нашли большую сумму наличных, предметы живописи и антиквариат. Всё это пришлось вывозить с территории при помощи нескольких военных грузовиков. Теперь мужчине грозит смертная казнь, отмечает РИА Новости .

Ранее, как писал News.ru, россиянка пыталась вывезти в Китай слитки золота в обуви. Ценный груз был спрятан под стельками кроссовок, и сотрудникам ведомства удалось обнаружить его при помощи металлоискателя.