В ДНР заявили об обстреле Горловки со стороны Украины

Украинские силовики открыли огонь по городу Горловке в Донбассе, заявили журналистам в представительстве непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. По данным ведомства, огонь ведётся из миномёта калибром 82 миллиметра, запрос режима тишины украинская сторона игнорирует, пишет РИА Новости.

Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по населённому пункту Горловка, — сказал представитель ДНР.

Ранее сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что при наличии политической воли руководства страны конфликт на востоке Украины можно было разрешить за полгода, тогда как нынешняя украинская власть занимается «нагнетанием военной истерии».

Ранее в непризнанной ЛНР рассказали, что украинские силовики устроили штаб в здании школы в селе Валуйское, которое находится на подконтрольной Киеву территории. Некоторое время спустя ополченцами было замечено, что к школе прибывают автомобили с военными, а также устанавливается аппаратура артиллерийской разведки. В Народной милиции ЛНР заявили, что ВСУ своими действиями нарушают нормы международного гуманитарного права.