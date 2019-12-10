https://static.news.ru/photo/df4eb618-1b29-11ea-bedc-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донецком по формуле «88 на 53» может пройти до Нового года. Точная дата операции будет согласована после подтверждения готовности украинской стороной.

Мы хотим поменять как можно больше людей. На данный момент количество составляет 88 человек, их подтвердила украинская сторона, и мы подтвердили 53 человека. У нас есть возможность совершить обмен до конца года, но нами были определённые выдвинуты требования: процессуальная очистка и возвращение документов пленных, — заявила журналистам омбудсмен самопровозглашённой Донецкой народной республики Дарья Морозова.

7 сентября успешно прошёл обмен заключёнными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». Среди выданных Киеву лиц были и моряки с задержанных в Керченском проливе судов, а также глава украинского бюро РИА Новости Кирилл Вышинский.

9 декабря на саммите «нормандской четвёрки» в Париже было принято решение о продолжении разведения сил в Донбассе, установлении перемирия, а также об обмене пленными, писал NEWS.ru.