В ДНР допустили причастность США к удару по больнице в Газе Советник главы ДНР Гагин: США могут быть причастны к удару по больнице в Газе

Фото: Adel Al Hwajre/Keystone Press Agency/Global Look Press

США могли быть причастны к удару по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, американские власти не заинтересованы в расследовании атаки.

На мой взгляд, просто Соединенные Штаты не заинтересованы в проведении этого расследования. И в принципе этот удар мог быть нанесен в том числе и военнослужащими Соединенных Штатов, — сказал Гагин.

Он отметил, что США могли совершить атаку по гражданскому объекту, чтобы сорвать переговорный процесс, а также озлобить население по обе стороны конфликта.

Удар по баптистской больнице «Аль-Ахли» был произведен 17 октября. В результате погибли несколько сотен человек. Израиль утверждает, что ответственность за это лежит на боевиках движения «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), а ХАМАС и «Исламский джихад» в свою очередь обвиняют ЦАХАЛ. После инцидента по арабским странам прокатилась волна протестов, а президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по погибшим.

Позднее сообщалось, что причиной взрыва в больнице «Аль-Ахли» стало падение части ракеты, запущенной с территории сектора Газа и развалившейся в воздухе. К такому выводу пришли в Associated Press (AP) после анализа видеозаписей происшествия. Отдельно отмечается, что через минуту после взрыва военное крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» в своем Telegram-канале сообщило об обстреле израильского города Ашдод. Еще через несколько минут «Исламский джихад» заявил о ракетном ударе по Тель-Авиву.