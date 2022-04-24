В ДНР заявили о своевременности начала спецоперации на Украине

Командир добровольческого батальона «Пятнашка» из ДНР Ахра Авидзба заявил, что Украина намечала наступление в Донбассе. Москва опередила её лишь на несколько часов, отметил он в беседе с РИА Новости.

[Судя] по тому, что происходило, и по тому скоплению, которое есть, это даже не недели, это считанные часы, — пояснил комбат.

Авидзба добавил, что украинские военные не были готовы к действиям Москвы, связи у них нарушились, поскольку готовились к наступлению, а пришлось переходить в оборону. Об этом говорят даже пленные иностранцы, сказал комбат.

Они планировали это всё. Не одним днём делалось. Просто уже есть понятие превентивный удар, и он был нанесён. Поэтому спасибо нашему верховному главнокомандующему, который оценил обстановку и дал такой тяжёлый приказ, — подчеркнул Авидзба.

Ранее стало известно, что спецоперацию России нужно продолжать до тех пор, пока ВС РФ не займут западные границы Украины. Об этом заявил заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. Ломоносова Богдан Безпалько. По его словам, только в этом случае Москва выполнит все задачи, поставленные властями, и искоренит западное присутствие.