В ДНР заявили о прибытии в Донбасс наёмников из Польши

Разведка самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) зафиксировала прибытие в Донбасс наёмников из Польши, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, Киев формирует в регионе штурмовые группы из идеологически мотивированных боевиков для ведения боевых действий в городских условиях, сообщает РИА Новости.

Басурин рассказал, что в районе населённого пункта Попасная замечено присутствие двух вооружённых групп до 20 человек в смешанной форме одежды тактического типа.

В ходе доразведки установлено, что указанные лица разговаривают на польском языке и прибыли для выполнения задач в зоне ответственности 24-й механизированной бригады, — подчеркнул он.

В ДНР считают, что перед возможным началом наступления украинских силовиков наёмники попробуют нанести значимый урон объектам гражданской инфраструктуры с целью вынудить подразделения республики на ответные действия.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили 120 тысяч силовиков к линии соприкосновения в Донбассе. Глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что республика прилагает все усилия и использует все имеющиеся инструменты, чтобы не допустить возобновления боевых действий в регионе.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения.

Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).