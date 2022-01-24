В ДНР заявили о переброске Украиной танков и РСЗО в Донбасс

Украинские военные перебросили в Донбасс танки и реактивные системы залпового огня (РСЗО), заявил представитель Народной милиции самопровозглашённой ДНР. Это позволит ВСУ сформировать ударные группы, отметил он в беседе с РИА Новости.

Сейчас в районы линии соприкосновения активно стягивается вооружение для формирования ударных групп. На данном этапе уже зафиксировано прибытие реактивных систем залпового огня, бронетанковых соединений и техники для уничтожения минных заграждений, — пояснил собеседник агентства.

С подобными утверждениями ранее выступил представитель Народной милиции самопровозглашённой ЛНР Андрей Марочко. Кроме стягивания Киевом к линии соприкосновения РСЗО, он также указал на прибытие самоходной и гаубичной артиллерии.

Ранее стало известно, что угроза провокаций со стороны Киева в отношении Донбасса сейчас очень высока, она выше, чем раньше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Киев подтянул к линии соприкосновения огромное количество сил и средств, что свидетельствует о подготовке к наступлению. Представитель Кремля отметил, что в Кремле обеспокоены данной ситуацией.