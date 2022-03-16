В ДНР заявили о готовящейся фальсификации Украины в Мариуполе
Народная милиция ДНР: ВСУ хотели сымитировать массовые захоронения на окраине Мариуполя
Антон Соловьев
Антон Соловьев
11:19, 16 марта 2022
МариупольФото: mariupolnow/t.me
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Представители Народной милиции ДНР заявили, что в Мариуполе готовится крупная фальсификация под руководством украинской стороны. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале. Отмечается, что ВСУ хотели сымитировать массовые захоронения на окраине города, сообщив тем самым о большом числе жертв среди местного населения, и дискредитировать действия ВС РФ. В Народной милиции добавили, что о подобных захоронениях должны были рассказать в западных СМИ.
С этой целью с 6 по 11 марта на территории старого городского кладбища Мариуполя проведены инженерные работы по оборудованию траншеи глубиной более двух метров и длиной более 100 метров. В качестве доказательства массовой гибели мирного населения предусматривалось захоронение останков украинских силовиков и националистов, погибших в ходе боевых действий, — указывается в сообщении.
По разработанному Киевом сценарию, ВСУ планировали преподнести упомянутые захоронения как жертв, якобы зафиксированных после артобстрелов и авиаударов в ходе спецоперации.
Согласно информации НМ ДНР, ️сфальсифицированные материалы уже были распространены среди западных СМИ.
Ранее стало известно, что в результате взрыва ракеты в центральной части города Макеевки в ДНР, по предварительным данным, пострадали около десяти человек. По информации штаба территориальной обороны ДНР, средства ПВО перехватили ракету «Точка-У», в микрорайоне Макеевки упали её обломки.