В ДНР заявили о готовящейся фальсификации Украины в Мариуполе

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Военный эксперт и блогер Михаил Онуфриенко заявил, что оборона Одессы становится слабее, из неё уходят преподаватели военных училищ и тыловое обеспечение. В разговоре с ИА SM-News он сослался на информацию, полученную от тех, кто «выполняет приказы».

Поступило подтверждение от людей, которые выполняют приказы, что из Одессы выводятся тыловики и преподаватели военных училищ. Они выводятся в Киев, а ночью поступила информация, что они также направляются на выселение...