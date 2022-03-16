18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

В ДНР заявили о готовящейся фальсификации Украины в Мариуполе

Народная милиция ДНР: ВСУ хотели сымитировать массовые захоронения на окраине Мариуполя
11:19, 16 марта 2022
В ДНР заявили о готовящейся фальсификации Украины в Мариуполе Мариуполь Фото: mariupolnow/t.me
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Представители Народной милиции ДНР заявили, что в Мариуполе готовится крупная фальсификация под руководством украинской стороны. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале. Отмечается, что ВСУ хотели сымитировать массовые захоронения на окраине города, сообщив тем самым о большом числе жертв среди местного населения, и дискредитировать действия ВС РФ. В Народной милиции добавили, что о подобных захоронениях должны были рассказать в западных СМИ.

С этой целью с 6 по 11 марта на территории старого городского кладбища Мариуполя проведены инженерные работы по оборудованию траншеи глубиной более двух метров и длиной более 100 метров. В качестве доказательства массовой гибели мирного населения предусматривалось захоронение останков украинских силовиков и националистов, погибших в ходе боевых действий, — указывается в сообщении.

По разработанному Киевом сценарию, ВСУ планировали преподнести упомянутые захоронения как жертв, якобы зафиксированных после артобстрелов и авиаударов в ходе спецоперации.

Согласно информации НМ ДНР, сфальсифицированные материалы уже были распространены среди западных СМИ.

Ранее стало известно, что в результате взрыва ракеты в центральной части города Макеевки в ДНР, по предварительным данным, пострадали около десяти человек. По информации штаба территориальной обороны ДНР, средства ПВО перехватили ракету «Точка-У», в микрорайоне Макеевки упали её обломки.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео