В ДНР заявили, что ждут мира от Украины и мирового сообщества

В Донбассе ждут мира от Украины и всего мирового сообщества, заявила советник главы ДНР по правам ребёнка Элеонора Федоренко телеканалу «360». В регионе уже выросло поколение детей, которые теряли родных и друзей, которые различают калибр артиллерии по звуку, рассказала она.

В целом мы ждём мира. И мы его ждём не от Российской Федерации, мы его ждём от Украины. Мы ждём его от мира, от сообщества мирового. <...> И это выросло целое поколение детей, <...> знающих, что такое терять родных, терять друзей. Очень страшно, когда хоронили малышей и шли их друзья прощаться, — сказала Федоренко.

Детям нужно будущее, и им нужны родители, добавила она.

Ранее в России зафиксировали 490 тысяч человек, прибывших с территории ДНР, ЛНР и Украины в Россию. Отмечается, что среди пересёкших российскую границу насчитывается порядка 100 тысяч детей. Свыше 411 тысяч пересекли границу со стороны Донбасса, порядка 78 тысяч — с территории Украины.

По данным ООН, к 11 марта число беженцев с Украины превысило 2,5 млн. В организации сообщили, что в основном это женщины и дети, выехавшие из страны в Центральную Европу. Также прогнозировалось, что сбежавших с Украины от военных действий станет около 4 млн.