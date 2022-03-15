В ДНР заявили, что ВСУ удерживают 17 детей в заложниках в Славянске

Украинские войска удерживают в заложниках в Славянске 17 детей и собираются вывезти их в неизвестном направлении. Об этом сообщили РИА Новости в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР), добавив, что, по словам жителей посёлков Мирное, Гранитное и Староигнатьeвка, ещё 20 февраля детей отправили на оздоровительный отдых в Святогорcк.

В настоящее время ребята находятся в Славянске, о чём они сообщили своим родителям во время сегодняшнего телефонного разговора. Также добавили, что планируется их насильственная эвакуация в неизвестном направлении, — заявили в штабе.

Войска частично признанной республики работают над возвращением детей домой.

Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее заявил, что украинские националисты не позволяют гражданскому населению покинуть Мариуполь и Волноваху. Для мирных жителей были открыты гуманитарные коридоры, но по ним никто не вышел.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, в свою очередь, сообщил, что в Мариуполе бойцы нацбатальонов стреляют в мирных жителей, которые пытаются покинуть дома. По его словам, люди вынуждены прятаться в подвалах.