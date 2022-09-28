В ДНР заявили, что Красный Лиман остается под контролем союзных сил Народная милиция ДНР: Красный Лиман и ключевые трассы остаются под контролем союзных сил

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Красный Лиман в Донецкой Народной Республике и ключевые трассы в районе этого населенного пункта остаются под контролем союзных сил, сообщила Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале. Украинские военные пытаются оставить город без снабжения.

Красный Лиман и ключевые трассы остаются под контролем союзных сил. Защитники города из числа НМ ЛНР и ДНР, а также ВС РФ полностью контролируют ситуацию на всех направлениях атак бандформирований Киева. Стратегические трассы также под контролем, несмотря на попытки нацистов отрезать Красный Лиман от снабжения, — говорится в сообщении.

Днем 28 сентября представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о провале наступления украинских военных на Красный Лиман. По его словам, потери ВСУ составили более 70 человек, а также около 15 единиц боевой техники.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что ВСУ хотят прорвать фронт. При этом самая опасная ситуация возникла в районе Красного Лимана. Кнутов подчеркнул, что ВСУ пытаются окружить город, чтобы продолжить продвижение вглубь ДНР и ЛНР. Кроме того, большие силы украинцев для прорыва фронта собраны в районе Угледара.

Впоследствии Telegram-канал WarGonzo сообщил, что ВСУ выстроили штурмовые колонны и технику для марша по направлению к населенному пункту Торское под Красным Лиманом. Накануне украинские войска уже попытались войти в населенный пункт Торское и взять под свой контроль дорогу Красный Лиман — Сватово, однако были отброшены российской армией.