В ДНР заявили, что Киев может использовать полученное оружие против Европы

Оружие, передаваемое Украине государствами Запада, может быть использовано для терактов, в том числе против стран Европы. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, добавив, что «Украина несубъектна и может взорваться» во всех направлениях. Его слова приводит ТАСС.

Украина — это государство, которое, по сути, управляется людьми с неонацистскими взглядами, с ультраправыми взглядами. Вы представляете, какое количество оружия может стать неуправляемым? — заявил Пушилин.

Он также обратился к руководителям стран Запада, заявив, что они ошибаются, принимая решение об отправке оружия Украине, в надежде, что оно будет направлено против России.

Украина, которую мы сейчас видим, может взорваться такой массой терактов, направленных абсолютно во всех направлениях, в том числе против европейских стран, которые рядом находятся, — отметил глава ДНР.

Пушилин ранее заявил, что бойцы иностранных частных военных компаний дислоцируются близ линии разграничения в Донбассе. Он также сообщил, что у линии разграничения наблюдается присутствие около 120 тысяч украинских военных. Также туда постоянно поступает военная техника.