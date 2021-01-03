В ДНР зафиксирован рекордный суточный прирост случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/6310f2d4-4da8-11eb-95ce-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Liu Jie/Global Look Press

В самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) за минувшие сутки выявлено 250 новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордным показателем за всё время пандемии.

Всего в ДНР заболели 15,5 тысячи человек. Из них жертвами инфекции стали около 1,4 тысячи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав республики.

В самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) выявлено за время пандемии 2,1 тысячи заболевших. Количество летальных исходов составляет 180.

Ранее стало известно, что ДНР и ЛНР ожидают поставки первой партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» уже в январе. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в первую очередь прививаться будут граждане, которые находятся в зоне риска заражения.

Как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский пообещал включить в план вакцинации от COVID-19 жителей Донбасса и Крыма. При этом сам Киев ожидает получения вакцины в течение первого полугодия 2021 года.