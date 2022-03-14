В ДНР уточнили число жертв ракетного удара по Донецку

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) уточнил число жертв и пострадавших в результате удара украинской ракеты «Точка-У» по центру Донецка. Погибли 17 человек и получили ранения 28, сообщается в Telegram-канале штаба. Ранее назывались другие цифры — 20 и 23 человека соответственно.

По уточнённым данным, в центре Донецка, на месте падения обломков ракеты ТРК «Точка-У» 17 погибших и 28 раненых, — говорится в тексте.

Ракету «Точка-У» сбили в центре Донецка 14 марта. Глава ДНР Денис Пушили заявил, что удар ракеты пришёлся по остановке общественного транспорта. Если бы снаряд долетел до цели, радиус поражения составил бы 500 метров. По его словам, в ракете размещался запрещённый кассетный заряд. Осколки ракеты разлетелись по улицам Университетской, Театральной и Артёма (возле Дома правительства ДНР).

В республике будет объявлен траур по погибшим в результате происшествия, которое в Народной милиции республики назвали терактом. Точная его дата пока не названа.