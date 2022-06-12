В ДНР сообщили об обстреле трёх населённых пунктов за полчаса ДНР в СЦКК: три населённые пункта республики были обстреляны за 30 минут со стороны ВСУ

Фото: dan-news.info

Три населённые пункта Донецкой народной республики были обстреляны со стороны ВСУ менее чем за полчаса. Было выпущено в общей сложности 25 мин и 16 снарядов. Обстрелам подверглись населённые пункты Доломитное, Гольмовский и город Донецк. Об этом сообщили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Информация опубликована в Telegram-канале центра.

После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05.40 — н. п. Новолуганское — н.п. Доломитное: выпущено 25 мин калибром 120 миллиметров. 05.41 — н. п. Курдюмовка — н. п. Гольмовский: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров. 06.05 — н. п. Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметров, — говорится в заявлении.

Петровский район Донецка находится на западной окраине города и является самой отдалённой от него частью. По данным ДНР, район регулярно подвергается обстрелам со стороны линии соприкосновения за городом Марьинка, начиная с 2014 года.

Вечером 11 июня военный корреспондент Игорь Жданов сообщил о массированных обстрелах Донецка. По его данным, по городу было выпущено более 10 ракет. Отмечается, что снаряды разорвались на площади Шахтёров. В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что со стороны Украины было выпущено 15 снарядов калибра 155 мм.

Также сообщалось, что в районе химического комбината «Коксохим», расположенного в городе Авдеевка ДНР, прогремел взрыв. После хлопка в воздух поднялось грибовидное облако, которое можно увидеть из Донецкой области.