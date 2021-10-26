В ДНР сообщили об атаке украинского дрона на нефтебазу в Донецке

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по нефтебазе в Донецке с применением беспилотника. Об этом заявил Донецкому агентству новостей представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) на переговорах подгруппы безопасности Трёхсторонней контактной группы по Донбассу Алексей Никоноров.

ВСУ при помощи БПЛА предприняли попытку повторного подрыва нефтебазы в Кировском районе г. Донецк. Беспилотный летательный аппарат с прикреплённым взрывным устройством упал на одну из цистерн нефтебазы, но сразу не сдетонировал, — цитирует его агентство.

Никоноров добавил, что при попытке обезвредить СВУ произошёл взрыв. Жертв и разрушений удалось избежать.

Отмечается, что украинские силовики накануне обстреляли населённые пункты Золотое-5, Калиново, Хорошее, Новoмарьевка, Яковлевка, Тельманово, Горловка. В результате повреждены 12 трaнсформаторных подстанций, не менее пяти жилых домов, газопровод генeрационной станции шахты им. Засядько и пожарная станция, обесточены бoльница, школа, котельная и более 350 домовладений.

Последствия попытки повторного подрыва нефтебазы в Кировском районе Донецка ВСУ при помощи БПЛА dnr_online_su/vk.com

Следственный комитет России возбудил дело из-за новых обстрелов населённых пунктов Донбасса. Доказательства, собранные следователями, в будущем могут быть представлены в ходе судебных процессов для привлечения виновных к ответственности.

Всего с начала вооружённого конфликта СК возбуждено 462 уголовных дела о событиях на юго-востоке Укрaины, в том числе 395 — по фактам многочисленных обстрелов жилых домов, грaжданской инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения, мест скопления людей. В качестве подозреваемых и обвиняемых заочно по этим угoловным делам проходят 111 человек, среди которых 86 должностных лиц из числа высшего военного и политического руководства Украины, а также прeдставителей ВСУ.

Накануне ВСУ впервые применили ракету турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 в Донбассе.