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В Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о ранении в Мариуполе 15 мирных жителей в освобождённой от украинских сил части города. В списке раненых есть младенец.

От Минздрава ДНР поступила информация о ранении 15 мирных жителей с ранее освобождённой Народной милицией ДНР части Мариуполя, — говорится в сообщении.

Среди пострадавших есть младенец.

Ранее стало известно, что мариупольский аэропорт, известный расположенной в нём тюрьмой, полностью перешёл под контроль сил Донецкой Народной Республики. Аэропорт был также печально известен пыточными камерами украинских националистов и СБУ.

На территории Мариуполя российские войска ранее ликвидировали 93 украинских боевика, дезертировавших из города в гражданской одежде. По словам начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева, бойцы противника пытались воспользоваться гуманитарными коридорами, чтобы покинуть Мариуполь.