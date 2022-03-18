В ДНР сообщили о ранении 15 мариупольцев в освобождённой части города
Никита Чайка
Никита Чайка
10:17, 19 марта 2022
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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В Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о ранении в Мариуполе 15 мирных жителей в освобождённой от украинских сил части города. В списке раненых есть младенец.
От Минздрава ДНР поступила информация о ранении 15 мирных жителей с ранее освобождённой Народной милицией ДНР части Мариуполя, — говорится в сообщении.
Среди пострадавших есть младенец.
Ранее стало известно, что мариупольский аэропорт, известный расположенной в нём тюрьмой, полностью перешёл под контроль сил Донецкой Народной Республики. Аэропорт был также печально известен пыточными камерами украинских националистов и СБУ.
На территории Мариуполя российские войска ранее ликвидировали 93 украинских боевика, дезертировавших из города в гражданской одежде. По словам начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева, бойцы противника пытались воспользоваться гуманитарными коридорами, чтобы покинуть Мариуполь.