Народная милиция ДНР обвинила Украину в убийстве своего военного
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
18:49, 06 февраля 2022
Фото: dnronline.su
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В Народной милиции ДНР сообщили о гибели военнослужащего республики на линии соприкосновения в Донбассе после прицельного огня снайпера Вооружённых сил Украины. Огонь вёлся с позиции в районе населённого пункта Верхнеторецкое (северное).
Снайпер 25-й ОВДБр по приказу военного преступника Кураша, с огневой позиции в районе н. п. Верхнеторецкое (северное) открыл прицельный огонь по позиции наших защитников в районе н.п. Верхнеторецкое (южное), — говорится в сообщении.
В результате один из военных ДНР погиб. В Народной милиции смерть военнослужащего назвали украинской «карательной операцией, направленной на геноцид народа Донбасса».
Ранее глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что Киев начал применять полученное от стран Запада оружие при обстрелах востока Украины. По её словам, украинские войска обстреляли натовскими боеприпасами подстанцию в подконтрольной самопровозглашённой ДНР Еленовке.