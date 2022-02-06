Народная милиция ДНР обвинила Украину в убийстве своего военного

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↵Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале опровергла сообщения СМИ о том, что силы ОДКБ были выведены из Казахстана после переговоров главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и посла КНР в России Чжана Ханьхуэя. По её словам, китайский дипломат не звонил министру иностранных дел РФ. Так дипломат ответила журналистке «Эха Москвы» Юлии Латыниной, которая связала вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана с влиянием Китая.

↵Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале опровергла сообщения СМИ о том, что силы ОДКБ были выведены из Казахстана после переговоров главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и...