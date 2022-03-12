В ДНР сообщили о гибели не менее 26 мирных жителей за 25 дней эскалации

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило о гибели 26 мирных жителей в результате обстрела ВСУ в течение 25 дней. Число пострадавших за этот же период насчитывает 174 человека.

За 25 дней эскалации со стороны ВСУ погибли 26 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили 174 мирных жителя, в т.ч. 12 детей. За текущие сутки ранены 4 человека, из них 3 с ранее освобожденных ВС ДНР территорий, — приводит цитату из сообщения ТАСС.

Также в сообщении представительства отмечается, что было повреждено 1077 жилых домов и порядка 300 объектов гражданской инфраструктуры. Зафиксировано 1053 факта ведения огня.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к мирным гражданам Украины не реагировать на призывы националистов вступать в ряды добровольцев. Политик в своём Telegram-канале предупредил, что это не изменит ход спецоперации, а согласившиеся станут для националистов «всего лишь солдатами».