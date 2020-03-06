Украинские военные вернулись на позиции у Петровского в Донбассе, где осенью 2019 года произошёл отвод сил, сообщает милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР).
В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств № 3 в районе Петровское — Богдановка зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудование ими новых позиций, — цитирует РИА Новости представителя ведомства.
В ДНР также призвали наблюдателей проинспектировать участок разведения сил.
Как ранее писал NEWS.ru, 1 марта военнослужащие ВСУ обстреляли здание школы в населённом пункте Александровка на западной окраине Донецка.
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