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Анкара и Каракас подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Оно включает проведение совместных полицейских операций и обмен информацией и опытом в рамках борьбы и предотвращения терроризма и организованной преступности.

Экономические и политические связи между Турцией и Венесуэлой укрепляются, несмотря на санкции Вашингтона против южноамериканского государства, отмечает Nordic Monitor. 24 января в Анкаре по случаю 70-летия установления двусторонних отношений прошла...