В ДНР сообщили, что украинские военные пытались сбежать из Мариуполя

Нацбаты и ВСУ в Мариуполе попытались сбежать из осаждённого города в ночь на 11 апреля, перекрасив свою военную технику в цвета ВС РФ, об этом сообщил экс-министр государственной безопасности ДНР, командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале. Ходаковский отметил, что украинским военным не удалось вырваться из города.

В общей сложности порядка 30 боевых машин, включая самоходки, потянулись нам навстречу, не понимая, что с момента формирования колонны мы уже контролировали с воздуха все её движения. В итоге техника брошена, противник рассеялся по округе, наши его отлавливают, — рассказал он.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что операция по освобождению территории Донецкой Народной Республики будет ускорена и «интенсифицирована». Он подчеркнул, что из-за промедления страдает мирное население.

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин также заявил, что порт в Мариуполе удалось взять под контроль на 80%. Он отметил, что основным местом укрытия ВСУ остаётся металлургический комбинат «Азовсталь».