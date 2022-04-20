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В ДНР сообщили, что с завода «Азовсталь» были эвакуированы 127 человек

20:06, 20 апреля 2022
В ДНР сообщили, что с завода «Азовсталь» были эвакуированы 127 человек Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Из района завода «Азовсталь» в ДНР по гумкоридорам 20 апреля были эвакуированы 127 жителей Мариуполя, об сообщила Народная милиция республики в официальном Telegram-канале. Отмечается, что граждане были отправлены в населённый пункт Безыменное .

Спасение мирных граждан происходит через предоставленные военнослужащими НМ ДНР и ВС РФ гуманитарные коридоры. Возможностью эвакуироваться из под преступного огня националистов воспользовались 127 человек,сообщает Народная милиция ДНР.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщил, что в Мариуполе продолжается зачистка от украинских националистов металлургического комбината «Азовсталь». Он назвал его «прилично укреплённым районом» и показал в Telegram трофейную технику. Глава Чечни добавил, что военные прочёсывают каждый квадрат завода. В одном из цехов их трофеями стали три единицы техники.

Он также добавил, что военнослужащие спецподразделений «Ахмат» совместно с бойцами ЛНР в ходе спецоперации взяли на Украине под контроль населённые пункты Кременная и Старая Краснянка.

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