В ДНР сообщили, что с «Азовстали» эвакуируют раненых Глава батальона «Восток» Ходаковский сообщил об эвакуации раненых с завода «Азовсталь»

Добровольно сдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии / Фото Валерий Мельников/РИА Новости

По результатам переговоров заблокированных на «Азовстали» солдат ВСУ с бойцами ДНР планируется эвакуация раненых с территории металлургического комбината, сообщил основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский. В своём Telegram-канале он уточнил, что обе стороны «определили маршрут выноса раненых». По словам Ходаковского, украинцы приступили к «расчистке завалов» на территории завода.

Мы наблюдаем и не препятствуем, — написал Ходаковский.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что на «Азовстали» находится свыше тысячи военных, сотни из них ранены. Она заявила, что им необходима срочная эвакуация. По словам Верещук, после гуманитарной эвакуации мирных жителей на территории металлургического комбината остаются украинские военные, которые нуждаются в помощи. Она подчеркнула, что есть раненые, состояние которых требует срочного медицинского вмешательства.

До этого в ООН не исключили проведения новых операций по эвакуации людей из Мариуполя и с территории металлургического комбината «Азовсталь», заявил на брифинге заместитель представителя генерального секретаря организации Фархан Хак. По его словам, в случае эвакуации за вывод участников боевых действий нести ответственность будет Международный комитет Красного Креста. Хак отметил, что не может с уверенностью утверждать, что с завода «Азовсталь» эвакуированы все гражданские лица.