В ДНР собрались избавиться от наблюдателей ОБСЕ

МИД ДНР подготовил проект решения о прекращении деятельности СММ ОБСЕ в республике
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
14:12, 08 апреля 2022
Члены специальной мониторинговой миссии ОБСЕФото: Alexander Rekun/Global Look Press
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Глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова сообщила о готовности проекта решения о прекращении деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории ДНР, передаёт РИА Новости. Она также выразила надежду, что документ будет рассмотрен быстро.
В частности, это проект постановления государственного комитета обороны о прекращении деятельности миссии ОБСЕ и признании неправомерным продление её деятельности на территории ДНР, — сказала глава МИД ДНР.
Ранее заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что силы ведомства контролируют 60% территории республики. По его словам, основные силы украинских военных сконцентрированы на севере.
Ситуация в Донбассе резко обострилась 17 февраля. Тогда руководство ДНР и ЛНР объявили об обстрелах со стороны ВСУ. Главы республик организовали эвакуацию населения в Россию из-за угрозы украинского военного вторжения и объявили о начале всеобщей мужской мобилизации.