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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал постыдным решение сейма Латвии объявить 9 мая Днём памяти погибших на Украине. По его словам, которые приводит ТАСС, латвийцы всё равно будут помнить, с чем связана эта дата, несмотря на решение властей.

Хочется верить, что те латвийцы, которые помнят историю, дорожат ей, хранят гордость этой историей, будут хранить это в своём сердце, несмотря на абсолютно постыдные решения своих властей, — сказал он....